Visita di commiato ieri…, del Prefetto Maria Carmela Librizzi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina

Visita di commiato del Prefetto Maria Carmela Librizzi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina. Prima di lasciare Messina per andare a ricoprire l’omologo prestigioso incarico alla Prefettura di Catania, nella giornata di ieri 10 marzo, la dott.ssa Maria Carmela Librizzi ha voluto salutare personalmente le “Fiamme Gialle” recandosi presso la Caserma, intitolata alla medaglia d’oro al valor militare “Fin. Mare Stefano Cotugno”, ove è stata accolta dal Comandante Provinciale – Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico e da un picchetto d’onore in uniforme.

Nel rispetto delle norme anti-covid, ha incontrato i comandanti del Gruppo Aeronavale e di Reparto territoriali e una rappresentanza del personale del Corpo. Il Prefetto Librizzi ha espresso parole di vivissimo apprezzamento per il proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza durante i suoi tre anni a Messina, complimentandosi per i brillanti risultati ottenuti. Parimenti, sentite parole di ringraziamento sono state rivolte dal Comandante Provinciale per la positiva sinergia che Sua Eccellenza il Prefetto di Messina ha saputo creare tra le Forze di Polizia, valorizzandone le specificità e riconoscendo alla Guardia di Finanza il ruolo di polizia economico-finanziaria e di polizia “del mare”, anche nel difficile periodo pandemico.