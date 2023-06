Visita istituzionale, venerdì, per l’assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Nuccia Albano, nei Comuni di Balestrate, Custonaci e Castellammare del Golfo dove ha incontrato sindaci e amministratori locali. Prima tappa al Comune di Balestrate dove la Albano è stata ricevuta dal primo cittadino Vito Rizzo e ha incontrato i rappresentati della giunta, il presidente del Consiglio comunale e la Pro Loco. Durante la riunione si è discusso dei Distretti socio-sanitari, politiche sociali del lavoro e progetti a sostegno degli anziani.

Giovani, opportunità lavorative, contrasto alle droghe, sono stati invece alcuni degli argomenti trattati durante la visita presso il Comune di Custonaci alla presenza del sindaco Fabrizio Fonte, degli assessori e di alcuni consiglieri comunali. Terza e ultima tappa Castellammare del Golfo con il sindaco Giuseppe Fausto, la giunta e alcuni esponenti del consiglio comunale. L’assessore ha illustrato il Piano di invecchiamento attivo e i prossimi progetti del governo che coinvolgeranno il Terzo settore e il mondo del lavoro.

«Le istituzioni – sottolinea la Albano – devono collaborare per fornire ai cittadini sostegno e migliorare i servizi. Intendo ripetere anche in altre province queste visite istituzionali perché ritengo che soltanto facendo squadra tutti insieme si possano dare risposte concrete ai cittadini. Auguro ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali, che si sono insediati da poco, buon lavoro, ribadendo la piena disponibilità a lavorare in maniera sinergica».