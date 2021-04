Articolo…, tratto da… www.gazzettadelsud.it.

“Visto che non si apprezza che non ho posto alcun divieto, e sono stato molto combattuto su questo, per il 1 maggio farò un’ordinanza con cui vieterò a tutti di uscire da casa”. Così il sindaco Cateno De Luca, che stamattina ha commentato i più che prevedibili capannelli di giovani creatisi ieri in città, in particolare sulla spiaggia di Torre Faro. Una scena ormai abituale, specie in domeniche di bel tempo come quella di ieri, che però sembra ogni volta sorprendere le autorità.

“Non si riesce a trovare un punto di equilibrio – ha detto il sindaco -, non ho voluto fare un’ordinanza perché ho pensato che la gente è esasperata, ma nessuno è più esasperato degli imprenditori le cui attività stanno saltando e delle famiglie che hanno perso i propri cari”.

Viene quindi preannunciata, per sabato prossimo, “una blindatura totale”, da Torre Faro ai Colli San Rizzo. De Luca si è detto contrario anche alla riapertura delle scuole: “Durante la guerra non si andava a scuola, e questa è anche più pericolosa di una guerra, perché non vediamo le bombe”.

Viene citato un caso, “riscontrato personalmente”, di un insegnante che, senza aver comunicato di aver contratto il Covid, avrebbe contagiato cento persone nella scuola in cui lavora.

Il sindaco si rivolge anche a Matteo Salvini: “Oggi sei al governo, se non ti stanno bene alcune cose che stanno facendo, come non stanno bene a me, esci dal governo. Ma non fate l’errore di strumentalizzare la disperazione della gente”.