«Visto il contesto di crescente preoccupazione per l’emergenza idrica che sta colpendo la città di Messina, ho presentato un’interrogazione che mette in luce una problematica urgente e delicata: la carenza d’acqua nelle scuole cittadine in vista dell’imminente riapertura dopo le vacanze estive»

«è ormai evidente, infatti, che l’emergenza idrica non sembra mostrare segni di miglioramento. Questa situazione potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare avvio dell’anno scolastico, compromettendo non solo le attività didattiche, ma anche la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico»;

«serve chiarezza sulle misure concrete che sono state intraprese o che si intendono adottare per far fronte a questa emergenza. Occorrono soluzioni immediate ed efficaci. Chiedo, poi, se nell’eventualità in cui non fosse possibile garantire misure d’emergenza adeguate, l’amministrazione ha preso in considerazione la possibilità di posticipare l’inizio dell’anno scolastico?»;