Zuppa di Porro del 22 aprile 2021: “La follia del coprifuoco, ma i giornali, praticamente tutti, si occupano dello strappo della Lega” [Video]

Zuppa di Porro del 22 aprile 2021: “La follia del coprifuoco, ma i giornali, praticamente tutti, si occupano dello strappo della Lega”. Scrive così oggi su Facebook dopo le 10.05, il giornalista e conduttore del programma Quarta Repubblica in onda il lunedì a partire dalle 21.20 su Retequattro.

Porro continua: “no spiegatemi una cosa… c’è una legge morale che obbligava un componente del governo a votare questa roba? L’astensione di una componente in consiglio dei ministri è la prima volta che succede nella storia repubblicana? E poi chissenefrega della Lega, ma i quotidiani tutti uniti a difendere sta roba del coprifuoco. #ioil22nonlovoglio scrivetelo ai vostri parlamentari”.

Pronto il recovery e il 38 per cento va al cambiamento climatico: “mah Grillo se la prende con i suoi che non lo hanno difeso. Unico a fare il frufru è Travaglioi e Toninelli se la prende con la Bongiorno… ci sarebbero mille motivi per farlo, ma non ovviamente quelli del Toni. Persino Merlo su Rep gli fa una lezioncina. Il Foglio favoloso nel giro di due giorni passa da spiegarci perchè superlega era cool, d’accordo, a perchè Agnelli è una pippa. Il salone del Mobile ci sta pensando…, alcuni mobilieri non lo vogliono… pazzi”.

“#ioil22nonlovoglio”.