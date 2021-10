“Zuppa di Porro”…, del 30 ottobre 2021, trasmessa su Facebook dopo le ore 11.20: G20, Papa, Virus e Clima.. una bella ottobrata romana… il patto segreto, ma mica tanto, con i francesi di Belpi [Video]

QUESTO LO HA SCRITTO STAMANE IN UN POST, IL GIORNALISTA CONDUTTORE DI 'QUARTA REPUBBLICA', LA TRASMISSIONE IN ONDA LUNEDI' SERA DOPO LE 21.20 SU RETE4

“Zuppa di Porro”…, del 30 ottobre 2021, trasmessa su Facebook dopo le ore 11.20: G20, Papa, Virus e Clima.. una bella ottobrata romana… il patto segreto, ma mica tanto, con i francesi di Belpi. Ha scritto questo stamane in un post, il giornalista e conduttore di ‘Quarta Repubblica’ la trasmissione in onda lunedì sera dopo le 21.20 su Rete4.

Porro ha evidenziato: “ritorna il virus ma non si dice. Che palle sti vippettini sullo zan. Favoloso il Domani, aboliamo il voto segreto. Bum, quando nun ce vonno sta. La Segre dice no al Quirinale… non lo saprei fare. Feltrino la celebra. E poco più su ‘na fenomena che fa il sottosgretario di Giorgetti, una grillina, dice che chi è contro il cashback indulge all’evasione… a proposito di competenze. Arrivano i limiti di velocità in germania. e arriva il referendum sulla giustizia in Italia? Aspettiamo la consulta. Travaglio contro il capo della Rai e Fidanza quello dei saluti fascistelli a Fanpage si sfoga solo ora nel libro di Vespa… diciamo che per essere un politico è una vera pippa a comunicare”.

