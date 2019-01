A Messina, lo stato della zona di viale Principe Umberto

La cittadina messinese Patrizia Casà… da anni cerca di porre l’attenzione delle istituzioni competenti, su una zona del territorio di Messina, ed oggi ci scrive: “salve… già da tempo denuncio il degrado in cui versa il viale Principe Umberto dal tratto di strada che va dalla salita di Montalto alla rotonda di Cristo Re, passaggio obbligatorio per i turisti che visitano a piedi la nostra Città”.

“Mi é stato riferito dagli stessi operatori ecologici che per questa zona la pulizia è prevista una volta al mese. Ora mi chiedo come sia possibile in una Città che si dice -metropolitana- non si provveda a mantenere una pulizia ordinaria. Ho notato più volte che, quella volta al mese, vengono impiegate più squadre, per cui si è consapevoli del lavoro che si deve svolgere”!

“Allora perché non fare in modo che suddetta zona venga attenzionata così come si fa in viale Garibaldi !?”!

“Non è forse importante che si dia una visione diversa ai turisti che visitano a piedi anche il Santuario di Cristo Re?”.

Patrizia Casà