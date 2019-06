Si e’ svolta oggi pomeriggio, a Messina, la processione di Maria Santissima della Lettera (protettrice della Citta’), partita dalla Cattedrale dopo le ore 19.

Al corteo religioso, hanno partecipato l’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla ed il vicario monsignor Cesare Di Pietro, accompagnati anche dal sindaco Cateno De Luca, dall’on. Matilde Siracusano (parlamentare di FI), dagli assessori della Giunta comunale, da molti altri rappresentanti di Autorita’ militari e civili e dai componenti delle Confraternite cittadine.

La processione, ha seguito questo itinerario: “corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi, carreggiata lato monte, via I° settembre e rientro in piazza Duomo”.