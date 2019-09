PER RINGRAZIARLO DELL’AUTORIZZAZIONE GIA' RILASCIATA ALL’ASSOCIAZIONE PER L’APERTURA DELLO “SPORTELLO FRAGILITA'”

I rappresentanti di CittadinanzAttiva, Pippo Pracanica, Nino Quartarone e Angela Rizzo, hanno incontrato il Direttore Generale del Policlinico AOU “G. Martino” di Messina, Dott. Giuseppe Laganga Senzio, per ringraziarlo dell’autorizzazione, già rilasciata all’associazione, ad aprire lo sportello “Fragilità”, punto di ascolto e di supporto per le famiglie dei bambini fragili, che avverrà nei prossimi giorni.

Nella stessa occasione è stato fatto presente al Dott. Laganga che è stato sottoscritto dall’INPS e dagli ospedali Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze, un protocollo sperimentale per semplificare l’iter sanitario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di invalidità e di handicap per i minori fragili. I medici delle tre strutture saranno, quindi, abilitati dall’INPS a compilare online il certificato specialistico pediatrico. Il certificato, predisposto dall’INPS e dalla Società Italiana di Pediatria, contiene tutti gli elementi utili all’accertamento della patologia, evitando al minore il disagio di sottoporsi a ulteriori valutazioni specialistiche. CittadinanzaAttiva ha chiesto al Direttore Generale del Policlinico AOU “G. Martino” di Messina, struttura sanitaria di eccellenza per la diagnosi e la cura delle patologie pediatriche – con particolare riferimento alle malattie genetiche, cromosomiche ed alle cosiddette forme rare – di attivare le procedure per giungere alla sottoscrizione del previsto “protocollo sperimentale d’intesa”.

Il Dott. Laganga ha immediatamente accolto la proposta di CittadinanzaAttiva ed ha provveduto a comunicare al Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS la disponibilità alla sottoscrizione del protocollo sperimentale d’intesa, con contestuale richiesta di avvio delle previste procedure. In caso di accoglimento della richiesta il Policlinico di Messina sarebbe il primo, i tra i Policlinici in Italia, ad essere autorizzato ad accedere a tale procedura.