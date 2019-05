Al via da oggi, i lavori alla ex Biblioteca regionale di Messina

Al via da lunedì 27 maggio i lavori di risanamento, consolidamento ed adeguamento funzionale della ex Biblioteca regionale che si stima saranno completati in circa 600 giorni. Come si ricorderà, il contratto per l’affidamento era stato sottoscritto nei giorni scorsi grazie all’intervento della Regione siciliana ed in particolare del vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao, che, previa convenzione siglata nel febbraio scorso dall’Ateneo e dal Governo regionale, in soli tre mesi ha impresso un’accelerazione ad una annosa vicenda, restituendo all’Università il pieno ed esclusivo possesso della struttura e confermando il parziale finanziamento dei lavori con circa un milione di euro.

Il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, esprime grande soddisfazione per l’avvio dei lavori che segneranno la restituzione all’Università ed a tutta la città della piena fruizione di un edificio dal grande valore culturale. Si fa presente che per tutta la durata dei lavori è stato disposto il divieto di ingresso ai pedoni ed ai mezzi all’interno del cortile lato via Cesare Battisti.