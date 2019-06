All’Università di Messina lunedì 17 giugno, incontro sul tema: “La semplificazione del procedimento amministrativo nella nuova normativa siciliana”

Si svolgerà lunedì 17 giugno, alle ore 16 presso l’Accademia peloritana, un incontro sul tema “La semplificazione del procedimento amministrativo nella nuova normativa siciliana”, ospiti della giornata l’on. Bernardette Grasso, assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica e l’on. Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana. Dopo i saluti istituzionali, interverranno il prof. Giovanni Moschella, prorettore dell’Ateneo, il prof. Francesco Astone, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il DDL n. 366 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, approvato dalla Regione siciliana il mese scorso, mira ad armonizzare la normativa regionale con quella di livello statale e nasce dall’esigenza di conformare istituti pensati per l’organizzazione centrale all’amministrazione regionale in coerenza con la competenza esclusiva riconosciuta allo Statuto in materia di organizzazione degli uffici. La legge compie delle scelte innovative rispetto alla disciplina nazionale per rendere maggiormente significativa ed efficace la portata degli istituti di semplificazione sulla realtà socio-economica siciliana.

Le principali novità che sono state introdotte attengono alla disciplina della conferenza di servizi, della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) e del silenzio-assenso, che ha subito i maggiori interventi riformatori.