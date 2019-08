All’Università di Messina: sono già al via, le iscrizioni per numerosi Master

Sono stati pubblicati i bandi di alcuni dei Master e Corsi di Perfezionamento per l’A.A. 2019/2020. Tra questi, le novità riguardano il Master di I livello in “Scienze del movimento umano: progettare, organizzare, gestire e valutare programmi di esercizio fisico per la promozione della salute” ed il Master e corso di perfezionamento in “Social Media Manager”; tra i Master di II livello alla prima edizione i corsi in “Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica”, in “Happiness at Work”, in “Chirurgia Metabolica e dell’Obesità Patologica” e in “Ortognatodonzia digitale”.

Il Master di I livello e il Corso di perrfezionamento in “Social Media Manager” rispondono alle esigenze di formazione di coloro che si pongono in un contesto sociale e in un mercato del lavoro riconfigurati dalla pervasiva diffusione dei media digitali. Offrono un indispensabile supporto per fronteggiare gli emergenti bisogni professionali necessitati dalla velocità dei cambiamenti sociali e da una realtà fondata sempre più su un’economia digitale.

Nel contesto accennato, le competenze relative alla comunicazione digitale assumono un ruolo di centralità in moltissimi settori: dalla Pubblica amministrazione alla promozione turistica, dalla comunicazione politica alla comunicazione d’impresa. La gestione strategica della comunicazione digitale richiede quindi conoscenze e competenze che spaziano dalla configurazione del sistema mediale (media mainstream e social media) al modo di operare dei media giornalistici, dalle modalità di scrittura efficace al marketing, dall’etica della comunicazione al diritto dell’informazione. I Corsi si propongono, pertanto, di comporre le giuste coordinate concettuali per definire un approccio adeguato a comunicare efficacemente in un ambiente complesso.

Il Master di I livello in “Scienze del movimento umano: progettare, organizzare, gestire e valutare programmi di esercizio fisico per la promozione della salute” ha la finalità di far acquisire, approfondire, aggiornare e perfezionare conoscenze interdisciplinari e scientifiche nel campo della prevenzione e dell’educazione motoria adattata e di formare professionisti esperti per il mercato del lavoro, in grado di interagire in un contesto di equipe con competenze operative, specifiche e sperimentate nella progettazione, organizzazione, gestione e valutazione dei protocolli di lavoro, ovvero nella prescrizione personalizzata di programmi di allenamento, in funzione delle esigenze fisico-organiche di coloro che intendono svolgere attività motorie in modo sistematico e salutare. Il Master si inserisce nel contesto, scientificamente ben riconosciuto e validato, del ruolo dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione delle malattie e di promozione della salute.

Il Master di II livello in “Terapia Intensiva e Subintensiva Pediatrica”consente di realizzare un percorso formativo di alta specialità per la stabilizzazione e il trattamento delle patologie critiche che richiedono supporto intensivo delle funzioni vitali in età pediatrica, con particolare riferimento gestione delle patologie “life threatening” dall’età neonatale all’adolescenza. Il Master di II livello in “Happiness at Work” si propone la formazione in termine di integrazione delle proprie abilità personologiche di base, di aumentare le capacità di comprensione attraverso i processi di individuazione e la gestione del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione, la conoscenza dei fattori che diminuiscono l’effetto patogeno dello stress (distress), l’implementazione della creatività, la capacità di espressione delle emozioni e quindi la riduzione di processi alessitimici che stanno all’origine di quelli di somatizzazione.

Il Master di II livello in “Chirurgia Metabolica e dell’Obesità Patologica” mira alla formazione di chirurghi esperti, con specifica competenza ed esperienza nel settore anche mediante la moderna tecnologia robotica e/o videolaparoscopica, anche in 3D. L’obiettivo principale della Chirurgia Metabolica è quello di migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da patologie connesse con l’obesità patologica oltre che degli obesi patologici tout court ed allungarne l’aspettativa di vita mediante la riduzione del peso e la remissione delle co-morbilità legate all’obesità. Il Master di II livello in “Ortognatodonzia digitale” è stato strutturato allo scopo di permettere ai partecipanti di acquisire competenze specifiche nell’ambito della Terapia Ortognatodontica, con particolare attenzione nei confronti di strumenti digitali di diagnosi e cura. Potranno essere approfondite varie tecniche terapeutiche ortodontiche sia da un punto di vista teorico che clinico-pratico. Si forniranno, inoltre, strumenti e conoscenze necessarie al fine di simulare digitalmente su PC le correzioni delle malocclusioni (set-up digitale) e valutare quale strumento terapeutico possa essere più indicato in relazione ai risultati terapeutici previsti. E’ possibile consultare periodicamente la pagina dedicata ai Master ed ai Corsi di Perfezionamento per gli aggiornamenti e per verificare le scadenze.

MASTER DI I LIVELLO ATTIVI A.A. 2019/2020

Management dell’emergenza e delle maxiemergenze;

Economia Bancaria e Finanziaria (Banking & Finance);

Esperto per le Professioni Economico Aziendali (EPEA) – V edizione;

Social Media Manager Infermieri/ferristi di sala operatoria per la chirurgia mininvasiva e robotica- II edizione;

Scienze del movimento umano: progettare, organizzare, gestire e valutare programmi di esercizio fisico per la promozione della salute – I edizione;

Tecnologie avanzate di formazione e comunicazione per le scienze cognitive e pedagogiche – VIII edizione;

MASTER DI I LIVELLO IN CORSO DI ATTIVAZIONE A.A. 2019/2020

Mediatore dei conflitti in ambito familiare, penale e di comunità – I edizione;

Consumatore Media Digitali e Tutele – I edizione;

MASTER DI II LIVELLO ATTIVI A.A. 2019/2020

Neuropsicologia Clinica – III Edizione;

Terapia Intensiva e Sub Intensiva Pediatrica Cure palliative e Terapia del Dolore per PsicologiHappiness at Work – I edizione;

Chirurgia Metabolica e dell’Obesità Patologica – I edizione;

Ortognatodonzia digitale;

MASTER DI II LIVELLO IN CORSO DI ATTIVAZIONE A.A. 2019/2020

Hospital infection control and antimicrobial stewardship – II edizione;

Medicina Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico legali e giuridici – VIII edizione;

Neuroradiologia Interventistica Vascolare – III edizione;

Criminologia e scienze forensi – III edizione;

Farmacovigilanza, farmaco epidemiologia e farmaco economia: valutazioni tramite utilizzo di real world data – IV edizione;

Nutraucetica, alimentazione e salute – II edizione;

CORSI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVI A.A. 2019/2020

Corso di Perfezionamento in Social Media Manager;

CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN CORSO DI ATTIVAZIONE A.A. 2019/2020