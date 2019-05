Borsa della Ricerca: Arginare, Start Cup Unime 2018

Il TTO dell’Università di Messina ha preso parte alla X edizione del Forum della Borsa della Ricerca che si chiude oggi a Fisciano. L’iniziativa è stata ideata per promuovere il contatto tra il mondo della ricerca universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), start up, aziende, incubatori e investitori (pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di favorire concretamente il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca.

Focus dell’evento l’organizzazione di incontri one-to-one fra gruppi, dottori di ricerca o spin-off e R&D manager delle aziende partecipanti. In particolare, il TTO ha avuto modo di sponsorizzare progetti ed iniziative di tutti i gruppi di ricerca dei Dipartimenti ed i titoli di proprietà industriale presenti nel portafoglio di Ateneo con aziende quali Vertis SGR, Action Crowd, 012 Factory, Lventure Group, Healthware Ventures, Boost Heroes, Università degli Studi di Siena- Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia, BAIA e Banca Sella.

All’evento l’Università di Messina è stata rappresentata anche dalla spin off Arginare, vincitrice della Start Cup Competition 2018. Maria Rosaria Plutino, ricercatrice dell’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati(ISMN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di CEO e Responsabile Scientifico dell’azienda ha presentato l’idea di impresa ad investitori e aziende aggiudicandosi il premio messo in palio dalla Meta Group “Meta Ventures” per le categorie ICT, Healthcare, GDO e largo consumo, Industria e produzione. Il premio prevede un mese di formazione e tutoring per la scrittura ed implementazione di business plan e per la preparazione di un pitch tech per la presentazione ad investitori nazionali ed internazionali.