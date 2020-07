E’ stata predisposta una piattaforma…, per gli studenti di UniMe

E’ stata predisposta una piattaforma che permetterà ai laureandi delle prossime sessioni di laurea di indicare fino ad un max di 5 ospiti (registrando i nominativi), che potranno accedere per assistere alla discussione di Laurea.

La registrazione degli ospiti dovrà essere effettuata dopo il controllo amministrativo presso le rispettive segreterie. La piattaforma è stata creata per facilitare l’accesso nelle aule, dove verrà osservato il distanziamento così come previsto dal protocollo per l’emergenza Covid.