Il Consiglio di Amministrazione, dell’Ateneo peloritano, nella seduta del 15 dicembre ha approvato la nomina dei componenti della nuova Società Sportiva Dilettantistica, che subentrerà al Cus Unime nella gestione degli impianti sportivi della Cittadella universitaria…. ne entreranno a far parte Silvia Bosurgi (come Presidente), Giuseppe Fabrizio Quattrone e Pietro Ambra come componenti

Il CdA, nella seduta del 15 dicembre, ha approvato la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della SSD Unime, la nuova Società Sportiva Dilettantistica, che subentrerà al Cus Unime nella gestione degli impianti sportivi della Cittadella universitaria. Ne entreranno a far parte Silvia Bosurgi come Presidente e Giuseppe Fabrizio Quattrone e Pietro Ambra come componenti.

“L’Università di Messina esprime grande soddisfazione- ha sottolineato il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Moschella – sia per l’alta qualificazione dei componenti del Cda della Società, che sarà presieduta da una donna campionessa olimpionica ma anche perchè lo sport a Messina riprende alla Cittadella sportiva, una grande struttura di proprietà e gestita dall’Ateneo, con la possibilità, non appena le condizioni dell’emergenza lo consentiranno, di far ripartire le attività sportive anche con altri ambiziosi progetti”.

“La mission è quella di rilanciare a 365° lo sport alla Cittadella universitaria- ha detto Silvia Bosurgi.

“Questo è un incarico prestigioso e noi componenti della Società insieme all’Università, che ringraziamo, faremo del nostro meglio per portare avanti un progetto sportivo che possa essere utile alla città. Le attività sportive universitarie ripartiranno non appena possibile, dando continuità a quelle già presenti nella struttura”.

Campionessa olimpionica e medaglia d’oro ai Campionati mondiali ed europei nella disciplina di pallanuoto, Silvia Bosurgi, ha ricevuto la laurea specialistica Honoris causa in Scienze e tecniche dello sport ed ha successivamente conseguito il Master in Management sportivo presso la Luiss Business School.

Laureato in Economia aziendale, Revisore legale e dottore commercialista, Giuseppe Fabrizio Quattrone, ha ricoperto e ricopre la carica di amministratore di Società in House a totale partecipazione pubblica.

Laureato in Giurisprudenza, Pietro Ambra, ha maturato un’esperienza significativa sia nell’ambito delle associazioni di categoria e dei servizi al consumatore sia in quello della gestione di attività di partnership commerciali, sponsorship, licensing e merchandising presso la Società sportiva Calcio Catania.