Il rettore di UniMe, professore Salvatore Cuzzocrea, spiega come sara’ utilizzata la nuova Sede di via Primo settembre dove un tempo vi era la Banca d’Italia

Il rettore di UniMe, professor Salvatore Cuzzocrea, spiega come sara’ utilizzata la nuova Sede di via Primo settembre dove un tempo vi era la Banca d’Italia, ed afferma: “beh un traguardo importante, a soli due anni dal mio insediamento. Una squadra che ha lavorato veramente in maniera senza sosta per ottenere questo ed altri traguardi. Verra’ utilizzato come Museo, come una grande Libreria e Biblioteca per i ragazzi. Verra’ utilizzato, anche e soprattutto per ospitare i Centri di Ricerca”.