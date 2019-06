In relazione alla presenza di Aleksandr Dugin, l’Università di Messina, comunica di non concedere alcun locale dell’Ateneo per lo svolgimento dell’evento

E QUESTA, L'INFORMAZIONE CONTENUTA IN UNA NOTA DELL'ACCADEMIA UNIVERSITARIA PELORITANA

Dall’Accademia universitaria peloritana, attraverso un comunicato stampa che è stato diffuso dall’Ufficio preposto, in merito al convegno che si sarebbe dovuto tenere martedì 11 giugno alle ore 17.00 presso la Sala Cannizzaro del Rettorato, viene evidenziato che: “relativamente alla presenza di Aleksandr Dugin, l’Università di Messina, tenuto conto anche delle numerose perplessità manifestate da molti docenti e delle controverse posizioni ideologiche del relatore, comunica di non concedere alcun locale dell’Ateneo per lo svolgimento dell’evento”.