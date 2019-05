La IV^ edizione della Summer School “Tiziano Granata” in Geologia forense e reati ambientali, che si terrà dal 17 al 21 giugno

Ci sarà tempo fino al 24 maggio per iscriversi alla IV^ edizione della Summer School “Tiziano Granata” in Geologia forense e reati ambientali. Il corso, organizzato dal Dipartimento MIFT e diretto anche quest’anno dalla prof.ssa Roberta Somma, avrà come ospite d’onore il Generale di Brigata Maurizio Ferla, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri. Le attività teoriche e pratiche della Summer School, che si terranno dal 17 al 21 giugno presso il polo universitario interfacoltà di via Pietro Castelli, sono destinate a studenti universitari, laureati in qualsiasi settore, professionisti, addetti ai lavori, appassionati alla disciplina e appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Il corso offre un percorso di alta formazione di 40 ore e rappresenta un’opportunità di crescita professionale, di approfondimento ed aggiornamento scientifico sui principi delle Geoscienze seguiti dagli esperti durante lo svolgimento di casi giudiziari collegati a reati contro la persona, il patrimonio e l’ambiente. Sulla base delle esperienze maturate durante le precedenti edizioni, le tematiche trattate verteranno su argomenti di grande importanza ed interesse per varie figure professionali: Geologi, Avvocati, Forze dell’Ordine (specialmente Militari, in quanto il corso può essere trascritto sul libretto matricolare, Guardia di Finanza, NOE, carabinieri, Polizia), Chimici, Biologi, Naturalisti.

Ai partecipanti che avranno svolto tutte le attività di verifica ed ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con superamento dell’esame finale. L’eventuale assegnazione di crediti formativi agli studenti universitari potrà essere prevista, previo superamento di prove effettuate in forma orale al termine del corso. Verrà, oltretutto, attribuita una borsa di studio intitolata a Tiziano Granata ad un iscritto alla scuola. Per ulteriori info è possibile consultare il bando collegandosi quì… https://www.unime.it/it/node/115448.