La partnership tra Caronte & Tourist e Università di Messina è una realtà da tempo consolidata.

Il più recente step in questo cammino di collaborazione (storicamente assai fruttuoso specie in area tecnica ed ingegneristica) è l’istituzione di due borse di studio post laurea presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) di UniMe, nell’ambito del progetto intitolato: “Studio per la formulazione dell’efficacia antimicrobica di prodotti igienizzanti per le manie/o ambienti sotto forma di gel o liquidi e del suo corretto uso negli uffici e mezzi navali nell’ambito della convenzione con la Caronte e Tourist spa”. Le due vincitrici, le dottoresse Federica Litrenta (laurea in Scienze Chimiche) e Laura Messina (laurea in Scienze Biologiche) saranno impegnate per sei mesi e lavoreranno in equipe con il Prof. Giacomo Dugo, responsabile scientifico del progetto nonché Ordinario di Chimica degli Alimenti del Dipartimento BIOMORF.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Caronte & Tourist Spa e Unime avevano firmato un contratto in ragione del quale venivano forniti 50 litri al giorno di gel igienizzante (prodotto in house dalla spin off Science4Life) e sottoscritto una convenzione effettuando presso il Laboratorio COVID19 del Policlinico messinese i tamponi diagnostici su circa 200 dipendenti della società di navigazione.