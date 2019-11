L’Accademia Peloritana dei Pericolanti, ha presentato sei eccellenze messinesi

Questo pomeriggio, la sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi “Magister Peloritanus”. Per la seconda volta dalla sua istituzione (1729),l’Accademia ha deliberato l’istituzione di premi, mediante i quali si prefigge di dare atto dei meriti di illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto (per nascita o per residenza), che abbiano onorato la zona, la città o l’Isola.

Alla cerimonia hanno preso parte il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea ed i due Vicepresidenti dell’Accademia Peloritana, prof. Giovanni Cupaiuolo e dott. Melchiorre Briguglio. I riconoscimenti assegnati, tenendo conto di diversi ambiti disciplinari, sono stati 6: