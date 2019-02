Per i concerti dell’Ateneo Messinese: il Duo Bechstein

Con i primi tre eventi in cartellone alle spalle, giovedì 21 febbraio – alle ore 21 – l’Aula Magna del Rettorato ospiterà un nuovo appuntamento con “I Concerti dell’Ateneo Messinese”. La stagione concertistica 2019, che comprende una grande varietà di generi musicali, propone il “Duo Bechstein”. Formato da Laura Beltrametti ed Ennio Poggi, il duo pianistico nasce nel 1991 nell’ambito delle celebrazioni mozartiane, con l’esecuzione in diverse città italiane del Concerto per due pianoforti e orchestra K. 365. La coppia, da allora, svolge una regolare attività concertistica, anche con orchestra, nell’ambito di Festival internazionali e di prestigiose società di concerti in Italia e all’estero. Le notevoli capacità di intesa e di comunicativa riscontrate dal pubblico e dalla critica, nascono dal connubio di un’accurata ricerca filologica con la spontaneità e l’estro che i due artisti, provenienti dalla stessa importante scuola pianistica, evidenziano nelle loro interpretazioni, sia nella letteratura classica sia in quella contemporanea.

Il Duo ha al proprio attivo la registrazione CD della composizione di Ennio Poggi “Iride”, che ha presentato in Europa e in Medio Oriente. “Primi Piani”, del maggio 2008, è l’ultimo CD del duo e comprende pagine molto note per piano solo, pianoforte a quattro mani e per due pianoforti. In una recente tournée in Ungheria, il Duo Bechstein è stato recensito come il duo pianistico “più interessante” del momento. In Ateneo il “Duo Bechstein” eseguirà un componimento intitolato “Invito alla Danza”.