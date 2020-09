Per l’anno accademico 2020/2021…, l’obiettivo è quello di formare figure professionali che potranno entrare con facilità nel mondo del lavoro

Per l’anno accademico 2020/2021 Unime propone 6 nuovi corsi che rispondono alle esigenze di mercato, l’obiettivo è quello di formare figure professionali che potranno entrare con facilità nel mondo del lavoro.

Il Corso di Laurea in Ingegneria gestionale forma ingegneri junior in grado di svolgere compiti di gestione, controllo e progettazione nei processi di produzione e attività professionali in diversi ambiti .Il percorso formativo è articolato in un biennio con insegnamenti di base; nel terzo anno, invece, si conclude la formazione dell’ingegnere gestionale con le discipline nell’ambito di sicurezza e protezione ambientale, dell’analisi e progettazione dei sistemi aziendali.

Il Corso di Laurea in Ingegneria elettronica per l’industria forma una figura professionale esperta in ingegneria elettronica dotata di capacità progettuali e competenze specifiche per soluzioni avanzate e innovative con particolare attenzione alle applicazioni in ambito industriale. Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire allo studente le conoscenze per operare consapevolmente in un ambiente multidisciplinare, articolato e in rapidissima evoluzione acquisendo le competenze proprie del settore Elettronica richieste dal mondo industriale.

Il Corso di Laurea in Scienze e Logistica del trasporto marittimo ed aereo forma figure professionali in grado di affrontare e risolvere problemi relativi ai processi ed alla gestione delle attività connesse alla logistica e alla logistica e alla sicurezza del comparto del trasporto marittimo ed aereo. Il percorso formativo prevede insegnamenti comuni al primo anno; al secondo anno sono previsti due curricula: Navale e Aeronautico

La sostenibilità ambientale, tradotta in leggi e in iniziative di Green Deal, è fondamentale per ogni attività produttiva e di distribuzione. L’Università di Messina, puntando su un sapere dinamico in grado di aprirsi ai nuovi bisogni, è il primo Ateneo in Italia che ha attivato un nuovo corso triennale in Sostenibilità ed Innovazione Ambientale . La formazione interdisciplinare, subito spendibile nel mondo del lavoro, è il punto di forza del corso che prepara tecnici in grado di affrontare problematiche ambientali inserite in un’economia circolare. A partire da una conoscenza di base in Matematica, Fisica e Chimica, gli studenti ampliano le proprie competenze nei campi della Biologia, Scienze Ambientali, Economia e Legislazione relativi alla salvaguardia ambientale.

Il Corso di Laurea in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana (SANU) ha l’obiettivo di formare esperti nell’ambito degli alimenti e dei nutrienti, con capacità di valutazione della composizione, del potere nutrizionale, la sicurezza e l’idoneità degli alimenti per il consumo umano. La figura che si intende formare avrà a disposizione molteplici sbocchi professionali, visti il crescente interesse e la consapevolezza del legame tra alimentazione, salute e benessere umano. Si potrà trovare occupazione presso strutture pubbliche e private per la valutazione della composizione, caratteristiche nutrizionali e sicurezza degli alimenti, e dell’idoneità dei processi produttivi a livello industriale. Inoltre, Il laureato in SANU, potrà esercitare, dopo aver superato gli esami di stato per biologi, la professione di Biologo-Nutrizionista.

Il Corso di laurea triennale in Scienze del Turismo, della cultura e dell’impresa forma figure professionali in grado di valorizzare e promuovere il patrimonio turistico e culturale del territorio e di gestire con competenze di management attività economiche e imprenditoriali legate al comparto del turismo. In considerazione del posizionamento dell’Italia tra i primi posti quale meta turistica, è necessario formare delle professionalità che siano in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e del patrimonio. In particolare, la calibrazione dei contenuti disciplinari, consentirà agli studenti di acquisire conoscenze utili – ad esempio – alla preparazione per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida e di accompagnatore turistico.

Scadenza iscrizioni 30 settembre 2020. Vai allo speciale Immatricolazioni 2020/21.