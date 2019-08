Pubblicato, il Bando di ammissione ai Corsi Di Laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie della Unime

E’ stato pubblicato il bando rivolto a coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie (classi SNT/1; SNT/2; SNT/3;). Per l’anno accademico 2019/2020 il Ministero ha previsto una prova di ammissione fissando una data identica sul territorio nazionale (25 ottobre). Sarà redatta una graduatoria unica locale per il contingente dei cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non-UE equiparati di cui all’articolo 26 della Legge n.189/2002 ed una graduatoria per i candidati non-UE residenti all’estero. Scadenza 4 ottobre.

Per tutte le info, a beneficio degli studenti:

