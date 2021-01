Si svolgerà su Teams e sarà diretto dall’Università di Messina l’evento di presentazione del rapporto realizzato con ANCI Fondazione IFEL che analizza le cause della crisi economico finanziaria degli enti locali e si sofferma sugli aspetti connessi alla gestione delle finanze comunali

Si svolgerà il prossimo 15 gennaio indetto dall’Università di Messina “Il governo locale: modelli ed esperienze in Italia ed in Europa”, l’evento di presentazione del Rapporto Ca’ Foscari 2020. L’evento inizierà alle 15:00 e si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams.

Il rapporto, realizzato in collaborazione con ANCI Fondazione IFEL analizza le cause della crisi economico finanziaria degli enti locali e si sofferma sugli aspetti connessi alla gestione delle finanze comunali: dalla gestione dei rifiuti, alla regolazione dei servizi per l’infanzia e al trasporto scolastico, alle politiche locali per la co-creazione, ponendo enfasi anche sulle relazioni fra dimensione, ambiente e performance finanziaria dei comuni.

I comuni siciliani segnalano una condizione di diffusa criticità finanziaria. Sono 15, infatti, i casi registrati nell’anno 2019 (8 dissesti e 7 procedure di riequilibrio) per un totale di oltre 84 comuni interessati e una popolazione residente di oltre 1,7 milioni di persone, pari al 35 per cento dell’intera regione.

Il saggio, giunto alla sua terza edizione, si concentra anche sulle ‘aree interne’ mostrando come i casi di grave squilibrio finanziario maturati nel corso del 2019 confermano la crescita del fenomeno e la necessità di un intervento del legislatore volto a revisionare l’attuale quadro normativo.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Salvatore Cuzzocrea, del Sindaco della città di Messina Cateno De Luca, del Segretario Generale ANCI Sicilia e del Direttore del Dipartimento di Economia. Ne discuteranno il professore Marcello Degni, il professore Campostrini dell’Università Cà Foscari, il dottore Gioacchino Alessandro, Consigliere della Corte dei conti, la professoressa Lidia D’Alessio, ordinario di economia aziendale e presidente dell’OSL del Comune di Giarre ed il dottore Andrea Ferri, Direttore della Finanza Locale ANCI IFEL.

Introduce e modera l’evento il professore Carlo Vermiglio, professore di Economia delle Aziende Pubbliche nell’Università degli Studi di Messina e consulente IFEL.