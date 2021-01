Si tratta di Alfredo Campennì…, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) dell’Ateneo e operante nell’U.O.C di Medicina Nucleare della A.O.U. “G. Martino” diretta dal Prof. Sergio Baldari

Alfredo Campennì, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) dell’Ateneo e operante nell’U.O.C di Medicina Nucleare della A.O.U. “G. Martino” diretta dal Prof. Sergio Baldari, grazie al proprio curriculum scientifico, è stato selezionato per la posizione di componente il Thyroid Committee dell’European Association of Nuclear Medicine, risultando primo su ventisei candidati. Tale comitato è un organo societario composto da solo 10 medici nucleari europei, riconosciuti, in base alla loro attività scientifica, come esperti di patologie tiroidee benigne e maligne (carcinoma differenziato).

Il Thyroid Committee è finalizzato a promuovere l’avanzamento delle conoscenze e ad aggiornare e ottimizzare la formazione in ambito medico-nucleare. I suoi componenti sono responsabili della stesura delle linee guida societarie, partecipano alla pubblicazione di documenti scientifici e didattici condivisi, contribuiscono al programma educativo della European School of Multimodality Imaging & Therapy e all’organizzazione del congresso annuale della Società Europea di Medicina Nucleare, promuovono progetti scientifici multicentrici e di rete con altre società scientifiche e con la associazioni nazionali di medicina nucleare dei diversi paesi europei ed extra-europei, inclusa la società americana. Un primo e importante impegno del comitato è la stesura delle linee guida congiunte europee e americane per il trattamento con 131-radioiodio della patologia benigna della tiroide (es. ipertiroidismi), che vedrà il Dr. Campennì coinvolto in prima persona come coordinatore europeo.

Il riconoscimento al ricercatore messinese evidenzia ulteriormente la qualità della ricerca svolta nel dipartimento BIOMORF e ne conferma la valenza internazionale.