SiRestiArrinesci: il convegno tenutosi questo pomeriggio, al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina

Oggi, martedì 22 ottobre alle 16, presso la Sala Mostre del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, si è tenuto un un incontro nell’ambito della campagna [https://www.facebook.com/hashtag/sirestiarrinesci | #SiRestiArrinesci], avviata per contrastare il fenomeno dell’emigrazione giovanile.

Alla iniziativa, hanno partecipato tra gli altri: “Antonio Presti (presidente della Fondazione Fiumara d’Arte Sicilia, con la quale il Dipartimento, nei mesi scorsi, ha anche stipulato una convenzione per avviare un percorso di collaborazione), Cateno De Luca (sindaco peloritano) e Salvatore Sorbello (consigliere comunale di Ora Messina aderente al Gruppo Misto)”.

L’evento, aperto a tutti gli studenti, era mirato a sensibilizzare e mettere insieme esperienze e progetti di siciliani che lottano per costruire le condizioni per restare nel territorio d’origine. Gli organizzatori, si prefissavano di riuscire a poter raccogliere proposte relative allo sviluppo della provincia di Messina, anche in vista della marcia che si terrà a Palermo il 25 ottobre alle 9.30. [https://www.facebook.com/events/733306027117700/ | https://www.facebook.com/events/733306027117700/]