Sono le professoresse…, Giovanna Spatari e Roberta Salomone

Si sono insediate le prof.sse Giovanna Spatari e Roberta Salomone, nei giorni scorsi nominate rispettivamente Prorettrice al “Welfare e alla Politiche di genere” e Prorettrice ai “Servizi agli studenti”.

“Accolgo con entusiasmo questa nomina – ha dichiarato la prof.ssa Spatari – che testimonia la sensibilità del Rettore nei confronti delle tematiche connesse alle Politiche di genere che, negli anni hanno visto l’Ateneo impegnato nell’organizzazione di molte iniziative e giornate dedicate. E’ stato fatto molto nel tempo, ma questo incarico dona ulteriore impulso per realizzare tante altre attività di sensibilizzazione e non solo”.

“Sono felice di aver ricevuto questa responsabilità – ha aggiunto la prof.ssa Salomone – e sono consapevole del grande lavoro che l’Università di Messina ha sin qui svolto per ampliare i servizi agli studenti. In questi ultimi due anni di presidenza del COP ho constatato l’immenso impegno che gli uffici ed il corpo docente hanno compiuto e compiono per i nostri ragazzi. Sono certa che potremo crescere ancora, instaurando sempre più sinergie con le realtà locali e non solo per ampliare ulteriormente il ventaglio dei servizi a disposizione dei nostri studenti presenti e futuri”.