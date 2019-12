Il rettore dell’Ateneo di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, questa mattina a margine del tradizionale incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale, ha riferito: “un anno di grandi soddisfazioni, di investimenti e di incremento del numero delle matricole”.

Cuzzocrea, ha aggiunto: “quest’anno siamo riusciti a sbloccare molti cantieri, abbiamo potenziato gli investimenti per il Polo Papardo, siamo riusciti ad acquisire il terreno dell’Annunziata. Ma soprattutto ci soddisfa l’incremento del numero di immatricolati che è aumentato significativamente, segno che le scelte politiche dell’Università nei confronti degli studenti hanno pagato come ad esempio la nuova offerta formativa varata l’anno scorso. Il 20 dicembre approveremo il bilancio previsionale, faremo partire a breve altri cinque nuovi corsi di laurea per l’anno accademico 2020/21 che verranno distribuiti non solo a Messina ma anche nelle sedi distaccate di Noto e Priolo”.