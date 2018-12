UniVersoMe, aderisce alla maratona radiofonica dedicata ad Antonio Megalizzi

Radio UniversoMe, web radio degli studenti dell’Ateneo peloritano aderisce ad una maratona radio dedicata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista scomparso nei giorni scorsi a Strasburgo. Nel corso della diretta, organizzata da Raduni (Associazione operatori radiofonici universitari) e che vedrà coinvolte le radio universitarie italiane sarà ritrasmesso il lavoro svolto da Antonio per Europhonica, un progetto intereuropeo di radio universitarie. La maratona durerà 48 ore e coprirà i giorni del funerale e della fiaccolata organizzata per Antonio, dalle 00.00 del 20 Dicembre alle 24.00 del 21 Dicembre. Radio Universome coprirà la fascia oraria nel pomeriggio di giovedì 20 dicembre.

“Siamo rimasti profondamente turbati dalla tragica dipartita di Antonio Megalizzi- sottolinea lo studente Alessio Gugliotta- coordinatore generale di UniversoMe- dopo l’accaduto ci siamo uniti al cordoglio dei familiari ed al silenzio stampa adottato dall’associazione nazionale Raduni, della quale siamo partner. Questa diretta congiunta è solo la prima di una serie di iniziative che intraprenderemo in memoria di Megalizzi. Antonio era un ragazzo come noi, un membro della comunità delle radio universitarie, che si emozionava dietro un microfono acceso, con un paio di cuffie in testa. Nostra premura sarà d’ora in poi, impegnarci in manifestazioni volte a rendere la figura di Antonio un esempio di passione per la radiofonia e la comunicazione ma soprattutto un simbolo di questa Europa, ancora oggi sotto attacco degli attentatori e delle radicalizzazioni”.