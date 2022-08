3 arrestati, 23 indagati, 12.860 persone controllate, 181 treni presenziati, 153 veicoli ispezionati e 1.181 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferrata: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di luglio.

10 le persone scomparse rintracciate dagli agenti della Polfer di Messina e Palermo, di cui: 5 minori stranieri che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati; 4 soggetti con problemi psichici allontanatisi dalle comunità terapeutiche presso cui erano in cura; 1 soggetto ricercato per notifica atti giudiziari.

Nello scorso mese la Polfer siciliana è stata anche impegnata nelle operazioni “Rail Safe Day” e “Stazioni Sicure”, disposte dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale, e mirate, rispettivamente, ad individuare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti e ad incrementare il livello di sicurezza negli scali.

Infine, nell’ambito dell’operazione “Oro Rosso”, volta al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario, la Polizia Ferroviaria della Sicilia ha svolto i controlli su strada, lungo linea e in 10 centri di raccolta e trattamento di rifiuti speciali e metallici dislocati in tutta la Sicilia. Al vaglio degli inquirenti, che non hanno riscontrato criticità, il possesso delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali ed il rispetto delle normative ambientali.