“A Messina, non si riesce a bloccare un corteo funebre in piena citta’, ma si apprende dalla stampa che si danno migliaia di euro per i droni alla Societa’ di un esperto a titolo gratuito. E’ paradossale, il sindaco chiarisca. Intanto nou, preferiamo lavorare a soluzioni vere”. Cosi’ oggi, si e’ espresso il portaVoce nazionale messinese dei 5 Stelle alla Camera dei deputati, Francesco D’Uva.