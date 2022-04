“A modo mio…, di oggi 10 aprile 2022 scritto dall’ex primo cittadino peloritano Cateno De Luca”: “Ieri grande successo a Catania” [Video]

AD EVIDENZIARLO..., DOPO LE ODIERNE 08.45 SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK È STATO IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL PROSSIMO MESE DI NOVEMBRE

“A modo mio…, di oggi 10 aprile 2022 scritto dall’ex primo cittadino peloritano Cateno De Luca”: “Ieri grande successo a Catania”! Lo ha riferito sulla sua omonima Pagina Facebook, dopo le odierne ore 08.45 il candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per le Elezioni regionali del prossimo mese di novembre.

De Luca ha aggiunto questo per concludere cosi’: “Federico Basile Sindaco di Messina va avanti con la nostra campagna elettorale. Il centro destra a Messina sempre più sbandato…! Il centro sinistra sempre più in imbarazzo per la presenza ingombrante di Navarra”!