A San Licandro, il rione a Nord di Messina amianto e asini tra le palazzine

Quelle che seguono, sono le parole, del consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, riporta le segnalazioni da parte degli abitanti, che lo hanno contatto.

Laimo, scrive in questa nota: “una discarica abusiva, con tanto di amianto, in mezzo ai complessi residenziali. Fra i vari problemi anche la scarsa illuminazione e scerbatura non effettuata, vecchie auto abbandonate che oramai rappresentano la dimora per colonie di ratti”.

Secondo Laimo: “i residenti testimoniano di essere stati invasi, all’interno dei propri condomini, non solo da cinghiali, che come ben sappiamo sono presenti ormai anche a bassa quota nelle colline di San Licandro, ma anche da pecore, capre, mucche ed addirittura da asini, tutti di ignota provenienza”.

Conclude, il politico: “segnaleremo tale situazione ai dipartimenti di competenza, dando voce ai bisogni della gente, riportando e garantendo cura e legalità”.