“Abbiamo accettato con entusiasmo di ospitare in #Sicilia la terza edizione degli Stati generali dell’#Export. Sarà una qualificata vetrina di cui le nostre aziende potranno avvalersi per la promozione dei loro prodotti, in Italia e nel mondo. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di presentazione”. E’ questo quanto ha riferito oggi in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

