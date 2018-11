Ad Anzio, Loredana, la mamma delle minori tolte dopo la morte del padre [Video]

ACCOMPAGNATA A FAR VISITA ALLE FIGLIE IN CASA FAMIGLIA

Questa mattina, ad Anzio, Loredana la madre delle bambine sottratte dopo la morte del padre delle minori e marito della donna, e’ stata accompagnata da Roberta Spinelli giornalista di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda su Rai1 dopo le ore 10, ad un incontro con le figlie in una delle due case famiglia dove sono ospitate.

Le 4 bimbe, sono state tolte alla mamma alcuni giorni fa, dalla sua abitazione in via dei Gelsi, a Lido dei Pini. Tutto il nucleo familiare, venne scoperto a risiedere in una casa immersa nel degrado e nella sporcizia.

Presso l’Istituto, e’ stato presente anche l’assessore alle politiche sociali Alberto Alessandroni, unitamente ad una assistente sociale. In questa circostanza, si e’ tenuto un incontro in ambito protetto durante il quale per un’ora vi e’ stato un primo iniziale ricongiungimento tra la prole e la genitrice.

La Procura della Repubblica, nei riguardi della signora ha formalizzato una accusa per maltrattamenti che prevede una pena fino a tre anni di reclusione.

ttps://youtu.be/87fBt99sy_g