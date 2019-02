Affidata ai Servizi Sociali, la bimba di 1 anno picchiata ieri dalla mamma a Santa Teresa di Riva

I carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva, hanno arrestato la giovane madre di nazionalita’ rumena che nel pomeriggio di ieri ha picchiato la propria figlia di 1 anno, dopo che la piccola le era caduta dalla braccia.

I militari, sono intervenuti per la richiesta dei passanti e delle persone che hanno notato la scena accaduta in via del Lavoro. Non appena gli appuntati sono giunti sul luogo, la straniera in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool, li ha insultati.

Successivamente, ha dato una spinta ad un carabiniere causandogli lesioni. Poi, ha preso addirittura la bambina scagliandola contro gli uomini in divisa, subito pronti a prenderla al volo. La minore, immediatamente soccorsa, e’ stata trasferita presso il Reparto di Pediatria del Policlinico di Messina. Infine, l’Autorita’ competente, ha disposto il suo affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Santa Teresa di Riva.