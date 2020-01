Ai tantissimi che pur non avendo voglia di leggere i miei comunicati e ascoltare i miei video, continuano a domandarmi: “Cosa si può fare?”. Scrive così oggi, on line, Francesco Carbone, il presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo della Provincia di Palermo.

Continua Carbone: “sono anni che cerco di spiegarvi con prove in mano che siamo sotto Regime e che tutti i politicanti sono attori del teatrino organizzato dall’élite di potere e che i magistrati posti a capo delle procure servono solo per controllare e sabotare denunce e processi cosi che siano sempre a favore dell’élite di potere e i loro affiliati. Vi ho spiegato che i Media Nazionali riportano le notizie su magistrati denunciati solo quando si fanno guerra sul territorio le varie correnti di potere per poi arrivare ad accordi e mai su denunce presentate dei cittadini. Vi avevo spiegato che la Veglia di Natale al Quirinale”.

“La notte delle Denunce e della Verità. Era simbolica e se eravamo in tanti, i media nazionali sarebbero stati obbligati a riportare la notizia e potevamo imporre alla magistratura di vagliare le prove e procedere agli arresti, ma il popolino becero e ignorante preferisce andare dietro associazioni collegate ai politicanti che raggruppano pecore da far belare in piazza con suppliche al vento, dove ogni famiglia a cui hanno sequestrato i bambini e ogni vittima di malagiustizia pensa solo di risolvere la propria situazione personale senza pretendere la punizione penale di coloro che hanno commesso reati contro di loro e che sono liberi di poter commettere altri reati ad altri bambini e altre famiglie, ma tanto a tanti di voi cosa ve ne fotte degli altri? L’importante è pensare di risolvere la propria questione personale magari con l’intercessione di qualche politico, associazione, avvocato legato a una corrente politica e se tutti gli altri non riescono a risolvere il proprio problema o se ci saranno altri che avranno gli stessi vostri problemi a causa degli stessi magistrati, assistenti sociali, Consulenti Tecnici e avvocati a voi che ve ne fotte? Io alla domanda vi rispondo anche se poco o nulla tanti di voi meritano da me visto che continuamente a causa della estrema malvagità e ignoranza tanti mi accusano di protagonismo per fare politica o per risolvere i miei problemi personali quando io personalmente non ho alcun problema personale da risolvere e che in qualsiasi momento potevo accettare qualsiasi offerta o compromesso nel cessare la mia attività di denuncia e fare il burattino al servizio dell’élite facendo il parlamentare o avere qualsiasi incarico Sindacale o altro pagato dallo Stato e vendendomi politicamente le mie denunce potevo essere l’uomo più ricco d’Italia e mi avrebbero dato anche la luna se gliel’avessi chiesta”.

“Tanti di voi neanche questo capiranno pur spiegandolo con i disegnini e continueranno a gettare fango e veleno indotti da altri o per propria ignoranza malvagità o semplice invidia di non avere i miei stessi attributi o di non avere la possibilità di avere offerte come tutte quelle da me rifiutate fino ad ora. Detto ciò evitate di rompermi i coglioni con -suggerimenti- e -consigli- su cosa fare contro il Sistema quando non sapete neanche cosa sia il Sistema, senza che mai avete affrontato il Sistema se non con frasi fatte su Facebook pensando di essere rivoluzionari, senza che mai avete preteso da qualcuno che faccia il proprio lavoro se non supplicato pietà ai politicanti di turno. Se non vi interessa ciò che dico o propongo andatevene fuori dai coglioni, se non avete le palle di fare ciò che consiglio o propongo andatevene fuori dai coglioni, ci sono tanti rivoluzionari da seguire altrove che fanno finta di combattere il Sistema -denunciando- con libri, convegni, nuovi partiti politici, interviste organizzate in radio tv e giornali nazionali, non capendo che chi ha un minimo di visibilità mediatica è parte del Sistema o servo sfruttato dal Sistema. In conclusione, sperando di non avere altre rotture di coglioni da troll politicanti e ignoranti seriali, queste a seguire sono le uniche due risposte valide per sconfiggere il Sistema”.

“La prima è la pretesa da parte del Popolo dell’applicazione della legge da coloro che ricoprono funzioni pubbliche e la seconda è la conseguenza, qualora sia dichiarato lo Stato di Regime, se nessun organo istituzionale muova un dito per far applicare la legge. Ma ciò non si può fare da dietro un account Facebook ma con la presenza fisica in un luogo determinato”.

Non scrivete io ci sarò o ci sono volendo apparire fighi e rivoluzionari dinanzi a tutti e poi come per la Veglia di Natale trovate mille scusanti come: “devo lavorare, non mi posso muovere da casa, ho ospiti, fa freddo, se era di giorno… se era di sabato… se era di giorno feriale… almeno abbiate la decenza di stare Zitti, non è una partita alla play station, non è un gioco, non stiamo giocando e ripeto che chi non è d’accordo, vada a sfogare le proprie frustrazioni su altri profili pagine e gruppi, io raccolgo cani pastori per proteggere pecore e non pecore che non sono in grado neanche di difendere se stesse. Detto ciò vi auguro una buona giornata e buona Befana”.