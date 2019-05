Alla forzista Matilde Siracusano, sulla baroccopoli di Messina, risponde il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Io sono stato in quel quartiere ci sono alcune situazioni che risalgono al 1908” [Video]

Alla forzista Matilde Siracusano, sulla baroccopoli di Messina, risponde il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “io sono stato in quel quartiere, ci sono alcune situazioni che risalgono al 1908. Evidentemente bisogna recuperare qualche anno di inerzia. Dal punto di vista di mia competenza, per quanto riguarda i dati sull’ordine pubblico e la prevenzione dello spaccio di stupefacenti, sono stati effettuati in quella zona da parte della Polizia ben 33 servizi mirati, dal 15 gennaio a oggi, che hanno dato luogo a sequestri, denunce, arresti, perquisizioni”.

Salvini, ha rilasciato queste dichiarazioni rispondendo al question time su una interrogazione avanzata dalla parlamentare messinese ed ha proseguito cosi‘: “per quanto riguarda la sistemazione in nuovi alloggi -mi risulta che il Comune di Messina si stia adoperando per reperire i fondi. Siamo a disposizione per intervenire, per parte mia garantisco sul fronte della sicurezza a coordinare la maggior convergenza possibile tra istituzioni nazionali e territoriali al fine a una soluzione definitiva-“.