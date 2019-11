Alle ore 11.15 di stamane, era previsto nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina un incontro tra i componenti dell’ex Giunta Accorinti ed il sindaco Cateno De Luca che lo aveva predisposto da un mese [Video]

Alle ore 11.15 di stamane, era previsto nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina un incontro tra i componenti dell’ex Giunta Accorinti ed il sindaco Cateno De Luca che lo aveva predisposto da 31 giorni. Non essendosi presentato nessuno, il primo cittadino peloritano, ha definito gli ex amministratori comunali come dei vigliacchi.

De Luca, ha riferito in un post su Facebook: “da oltre un mese avevamo fissato la data ma evidentemente questi personaggi sono stati paralizzati dalla vergogna e dalla consapevolezza di aver dato il colpo di grazia alla città. Da oggi non risponderemo più alle provocazioni di questi personaggi in cerca di autore perché non hanno alcun titolo a disquisire delle problematiche della città. Nella vita tutti possiamo sbagliare, ma non è consentito a nessuno di comportarsi da vigliacco e da mistificatore”.