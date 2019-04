Cateno De Luca: il sindaco “piccione viaggiatore”, a spese dei messinesi

IN CAMPAGNA ELETTORALE PER IL MOVIMENTO "SICILIA VERA", A SOSTEGNO DELLA SUA ASSESSORA DAFNE MUSOLINO, CANDIDATA IN FORZA ITALIA ALLE EUROPEE DEL 26 MAGGIO

Al termine di due giorni di viaggio, il sindaco Cateno De Luca, poco prima di imbarcarsi in aereo ieri sera ha scritto: “si rientra a Messina! Grazie di cuore a tutti gli amici della Sardegna! Faremo grandi cose assieme”!

Oggi, ritornato in Sicilia, come e’ solito fare, sulla sua pagina Facebook diffonde i dati salienti della sua attivita’ giornaliera che riportiamo integralmente.

IL PROGRAMMA ODIERNO DEL VOSTRO SINDACO: 16 aprile 2019;

TOUR DEI COMUNI PER PROGRAMMAZIONE CITTA’ METROPOLITANA:

ORE 8.30 COMUNE DI VALDINA;

ORE 9.30 COMUNE DI ROCCAVALDINA;

ORE 10.30 COMUNE DI TORREGROTTA;

ORE 11.30 COMUNE DI CONDRO’;

ORE 12.30 COMUNE DI SAN PIER NICETO;

ORE 13.30 COMUNE DI MONFORTE S. GIORGIO;

ORE 16:00 Palermo incontri per emendamenti collegato;

ORE 20.15 PARTENZA DA PALERMO PER ROMA.

Da quanto riportato dal primo cittadino peloritano De Luca, si puo’ notare che impassibile continua a spacciare come giro di programmazione nelle realta’ territoriali della Provincia quella che e’ una semplice campagna elettorale per la sua assessora Dafne Musolino, candidata in FI, alle Elezioni europee del 26 maggio e che non sara’ presente nel capoluogo ma andrà a Palermo e addirittura in serata si trasferirà a Roma.

L’accennata attivita’ di promozione politica, in favore della signora Musolino da parte del numero 1 di Palazzo Zanca e Palazzo dei Leoni viene svolta in una posizione di indebito vantaggio rispetto agli altri candidati che dovranno competere per cercare di ottenere un posto al Parlamento europeo, con l’aggravante che le spese sono a carico dei cittadini messinesi dato che nei suoi spostamenti usufruisce dell’auto di servizio.

In riferimento invece alla trasferta sarda, sicuramente la stessa va configurata per cio’ che e’… uno spostamento personale e di piacere di Cateno De Luca, visto che in nessun caso si potrebbe riferire che li abbia rappresentato la Citta’ di Messina o il Comprensorio Metropolitano… essendo rappresentato nel territorio dal vicesindaco Salvatore Mondello.

Dunque, per il giorno di lunedi 15 aprile, De Luca non dovrebbe percepire alcuna indennita’ di carica.