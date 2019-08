Cateno De Luca (sindaco di Messina), si esprime sulle sue ordinanze: “Si rispettano e noi ci mettiamo la faccia”

Cateno De Luca, sulle sue ordinanze: “Si rispettano e noi ci mettiamo la faccia”.

Lo ha scritto ieri (giovedì 1 agosto) sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino peloritano: “oggi pomeriggio la Polizia Municipale Sezione Annona, Comandante Commissario Giovanni Giardina, unitamente alla Guardia di Finanza stazione navale di Messina, hanno eseguito una serie di controlli per la verifica del rispetto dell’Ordinanza Sindacale avente ad oggetto il divieto di commercio ambulante in forma itinerante sulla litoranea Nord. Nel corso dei controlli lungo la via Consolare Pompea, località Pace, sono stati verbalizzati quattro furgoni che esercitavano l’attività di vendita in violazione dell’Ordinanza Sindacale e si è proceduto al sequestro di 3 di questi furgoni che sono stati condotti in area di deposito”.

“Inoltre, sempre nel corso delle attività di servizio, in località Pace, è stato rinvenuto un verricello con allaccio abusivo alla corrente elettrica, che è stato sequestrato procedendo alla denuncia contro ignoti. I controlli sono proseguiti sempre sulla riviera Nord nei confronti di venditori abusivi di frutta e verdura. La sinergia con la Guardia di Finanza ha consentito di affiancare ai controlli di Polizia Annonaria anche quelli sulla regolarità fiscale, raggiungendo un risultato di grande efficacia. La superiore attività viene seguita costantemente dall’assessore con delega alle Attività Produttive Dafne Musolino. Si conferma che i controlli proseguiranno…”!