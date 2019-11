IL PRIMO CITTADINO, HA FIRMATO QUESTO POMERIGGIO L'ORDINANZA PRESCRITTIVA CHE PREVEDE IL BLOCCO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NEI PLESSI CITTADINI, VISTO IL PERDURARE DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE PERTURBATE FINO ALLE ORE 24 DEL 13 NOVEMBRE 2019, BENCHE' NON CONNOTATE DALLA MASSIMA PERICOLOSITA', MA PER UNA MAGGIORE CAUTELA

Chiusura delle scuole a Messina: è stata disposta anche per domani, dal sindaco avvocato Cateno De Luca. Il primo cittadino ha firmato questo pomeriggio l’ordinanza prescrittiva che dispone il blocco delle attività didattiche nei plessi cittadini, visto il protrarsi di condizioni meteorologiche avverse anche per la giornata del 13 novembre 2019 (fino alle ore 24.00)… benchè non connotate dalla massima, ma per una maggiore cautela.

De Luca in un post su Facebook, ha pubblicato il testo del documento da lui esteso chiedendo la massima diffusione dello stesso.