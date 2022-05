“Come ben noto in città già da qualche tempo, MSA, aveva avviato un dialogo con Sicilia Vera per vagliare la possibilità di sostenere la candidatura di Federico Basile, ma l’entrata della Lega nella coalizione a sostegno del candidato, ha di fatto interrotto ogni possibilità di collaborazione”. Lo hanno scritto in una nota di oggi 02 maggio 2022, i responsabili del Movimento Siciliano d’Azione Messinese.

Si prosegue così nel documento diffuso dai sottoscrittori: “MSA è si un partito post ideologico, ma comunque radicato nell’amore, nel rispetto e nella centralità della Madrepatria Siciliana e del Popolo Siciliano, pertanto, la presenza in coalizione di un referente politico di Salvini, che per troppo tempo ha incentrato la sua azione sulla vessazione ai danni della nostra Isola e del nostro Popolo, ha rappresentato un limite invalicabile, per il Movimento nella sua interezza e per la Sezione di Messina. Nonostante ciò ringraziamo, l’ex Sindaco Cateno De Luca, Federico Basile e tutta Sicilia Vera, per l’accoglienza riservataci e per aver compreso amichevolmente le ragioni etiche e morali della nostra scelta”.

Inoltre si legge nel testo: “successivamente a tale dinamica e dopo un collegiale confronto, interno al partito, alla presenza di Franco Tiano e Davide Cardullo, componenti il direttivo nazionale del MSA, abbiamo avviato con il Dott. Salvatore Totaro una proficua interazione, frutto anche della preziosa mediazione di Daniele Zuccarello. Appurata, pertanto, la bontà del progetto e l’assenza di attori nazionali, abbiamo scelto di sostenere la candidatura del candidato sindaco Dott. Totaro, avendo contezza delle sue qualità umane. La scelta è stata poi agevolata dalle comuni visioni politiche, sul futuro della Città e della Sicilia”.

Infine specificano gli aderenti al sodalizio politico sicilianista: “viste tali affinità che vanno dalla difesa dello Statuto Siciliano, passando per l’indipendenza energetica della città, senza dimenticare il Porto Franco, il recupero della Zancle, il Turismo e molto altro ancora, MSA, piuttosto che presentare una lista assestante a sostegno del candidato, ha scelto di comune accordo di far convergere sia Futuro Trasparenza e Libertà, che il Movimento Siciliano d’Azione, in un’unica lista, la quale conterrà donne e uomini valorosi ancor più che di valore, ispirati dai valori dell’onestà, del servizio e del sacrificio, valori tra l’altro che il Dott. Salvatore Totaro ha ampiamente dimostrato durante tutto il corso della sua missione. A breve, di comune accordo con i nostri alleati, presenteremo i nostri candidati”.