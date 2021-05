SI TRATTA DI UN APPELLO, TESO A SOLLECITARE LA PUBBLICAZIONE DI UN SONDAGGIO PER TESTARE IL GRADIMENTO DEI SICILIANI SUI PROSSIMI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, UNA CARICA CHE SARÀ RINNOVATA A NOVEMBRE DEL 2022

Dalla mattinata di oggi, anche…, il giornale www.messinamagazine.it… rappresentato dai suoi componenti, ha aderito ad un invito (pur se non vincolante ma espressione di alta Democrazia ed altrettanto importante attivita’ politica), formulato giovedì 27 maggio u.s. dall’Illustrissimo signor sindaco di Messina Cateno De Luca. Si tratta di un appello, teso a sollecitare la pubblicazione di un Sondaggio, avente lo scopo di testare il gradimento dei siciliani verso i prossimi candidati alla Presidente della Regione… una carica che verra’ rinnovata a novembre del 2022.

Come ha specificato lo stesso dottor De Luca, nella sua diretta trasmessa su Facebook dopo le ore 17.00 di sabato 29, era una richiesta prioritariamente rivolta a… www.blogsicilia.it, ma estesa con carattere di subordinarieta’ a tutti gli Organi di stampa che volessero sondare il terreno testando gli umori del Popolo chiamato ad esprimersi.

Precisiamo, che la verifica, non ha alcun rilievo ai fini statistici e resterà in pubblicazione sul quotidiano on line… aderendo a tutte le norme di Legge.

CLICCA PER IL SONDAGGIO