Daniele Ialacqua ex assessore della Giunta Accorinti a Messina e storico attivista, interviene sulla vicenda della nave Diciotti

Daniele Ialacqua ex assessore della Giunta Accorinti a Messina e storico attivista intervenendo sulla situazione della nave Diciotti della Guardia Costiera, ferma per 5 giorni al porto di Catania con a bordo prima 177 migranti e poi 150, in una sua nota ha sottolineato: “quanto accaduto, servitrà da lezione ai Cinquestelle?”.

Ed ancora: “capiranno finalmente i vertici del M5S, e soprattutto la sua base più sensibile a queste tematiche, il gioco al massacro di Salvini e della Lega? La vicenda -Diciotti- ha messo a nudo la vergognosa politica razzista e xenofoba di Salvini e company. Non basta più la -foglia di Fico- per coprire le vergogne di questo governo in tema di migranti e non solo. Dimissioni subito, del Governo Gialoverde”.