Di seguito il dettaglio di contabilizzazione dei consumi dell’anno in corso, secondo il Calendario per bimestri e trimestri

SONO IN FASE DI CONSEGNA POSTALE..., LE FATTURE DELL'AMAM PER I CONGUAGLI IDRICI 2020 EMESSE A FEBBRAIO 2021... SE RICEVUTE OLTRE LA SCADENZA, E’ POSSIBILE PAGARE SENZA AGGRAVI DI MORA

Sono state avviate, negli ultimi giorni, le operazioni di consegna delle Fatture di conguaglio dei consumi idrici dell’anno 2020, emesse a febbraio 2021. Il ritardo potrebbe, pertanto, causare la ricezione delle predette fatture in data successiva alla scadenza., sicché AMAM SpA precisa che il pagamento oltre il termine previsto non causerà alcun costo aggiuntivo alla cittadinanza ovvero non saranno applicati interessi di mora o di altra natura.

Le prossime fatturazioni e consegne seguiranno regolarmente il seguente Calendario: