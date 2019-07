E’ tutto pronto ormai per domani domenica 21 luglio al Teatro Antico di Taormina, dove verrà consegnato il Premio Cinematografico delle Nazioni, il riconoscimento ideato da Gian Luigi Rondi che, grazie ad EvenTao di Michel Curatolo, presidente del Nations Award e ad Agnus Dei di Tiziana Rocca, torna a premiare ospiti d’eccezione, rendendo omaggio al grande critico cinematografico scomparso due anni fa. La kermesse di quest’anno è caratterizzata da un tema importante ed attuale: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Già annunciata nei giorni scorsi la presenza di Christopher Lambert, che riceverà il premio speciale alla carriera, Martina Stella madrina della kermesse e il maestro Nicola Piovani, che oltre a ricevere il Premio Cinematografico delle Nazioni alla Carriera, regalerà in apertura un magico concerto per celebrare a distanza di cinquant’anni lo storico allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969.

Tra i grandi ritorni, quello di Gina Lollobrigida, che salirà sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina dopo cinquant’anni di assenza. L’ultima apparizione della diva a Taormina risale al 1969, quando vinse il prestigioso David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista per il suo ruolo nel film Buonasera, signora Campbell.

Dichiara Gina Lollobrigida: “sono molto emozionata di tornare a Taormina dopo così tanti anni di assenza. Il Teatro Antico è un luogo che conservo nel cuore e che ha segnato momenti importanti nella mia carriera, tornarci mi rende felice, così come ricevere il Premio delle Nazioni che mi avvicina al ricordo del mio caro amico Gian Luigi Rondi”.

Tiziana Rocca sottolinea: “Gina Lollobrigida rappresenta la storia del nostro cinema, averla convinta a ritornare a Taormina è un grande onore oltre che un immenso piacere. Come molti sanno era già stata mia ospite a Los Angeles ma avere la sua presenza al Teatro Antico è straordinario”.

Saliranno sul palcoscenico per ritirare il Nations Award anche altri nomi del cinema italiano e internazionale, tra cui: il Premio Oscar Terry George, regista e sceneggiatore nordirlandese, nominato al Premio Oscar per la sceneggiatura di Hotel Rwanda e vincitore del Premio Oscar nel 2012 per il miglior cortometraggio con The Shore; Alessio Boni, interprete di molti film di successo e protagonista della serie di Raiuno La Compagnia del Cigno; Gianmarco Tognazzi, che ritirerà un premio speciale in memoria di Ugo Tognazzi, attore e uomo dai mille talenti, simbolo della commedia italiana. E poi il grande Remo Girone; Ronn Moss, divo della soap Beautiful ma a Taormina in veste di musicista e cantante; e Daniele Pecci che sarà premiato per il successo dello spettacolo Il fu Mattia Pascal, di cui è il protagonista. Sarà presente anche l’attrice Maria Fernanda Candido, protagonista femminile del film Il traditore di Marco Bellocchio, acclamato a Cannes e campione di incassi al box office. Famosissima in Brasile e vera stella della TV, Maria Fernanda Candido è considerata la “Sofia Loren brasiliana” e all’età di 45 anni, festeggiati proprio durante il Festival di Cannes, ha coronato un autentico sogno. Un’edizione ricca di contenuti il cui filo conduttore è caratterizzato dal tema della salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Il Premio delle Nazioni “Thinking Green” verrà consegnato a Ellen Hiddind, conduttrice del programma Melaverde che da anni sensibilizza e diffonde tali valori. I convegni sul tema “Thinking Green” sono stati curati da “FARE AMBIENTE ITALIA” – Movimento Ecologista Europeo” presieduto dal Prof. Vincenzo Pepe e dal supporto istituzionale del Senatore Urania Papatheu, membro della commissione ambiente al Senato della Repubblica, con il Patrocinio del Parlamento Europeo e della Regione Sicilia. Infatti, sarà organizzata nelle date del 20 e del 21 una due giorni convegnistica di spessore internazionale sulle tematiche di sostenibilità ambientale, facendo interagire esperti del settore, giornalisti e personaggi dello spettacolo, oltre a importanti personalità, come lo Chef di fama mondiale Ciccio Sultano, che riceverà uno speciale Nations Award per il suo impegno nel mondo del Thinking Green. In particolare, i tre approfondimenti includeranno temi inerenti il territorio, il mare e l’energia. Il primo tratterà di Economia circolare e Sviluppo Sostenibile. Il secondo verterà sull’Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile e il terzo sarà incentrato sui Siti e Parchi archeologici tra tutela, identità e valorizzazione. Questa edizione del Nations Award ricorderà Sebastiano Tusa, archeologo e Assessore Regionale vittima lo scorso 10 marzo della strage aerea della Ethiopian Airlines. La Prof.ssa Valeria Patrizia Li Vigni, moglie di Sebastiano Tusa, allestirà una particolare mostra con le opere dell’artista Giacomo Rizzo in memoria del marito, per il quale il Premio delle Nazioni ha anche istituito uno speciale premio intitolato alla sua memoria. Michel Curatolo, Presidente di a.c. Eventao e presidente del Nations Award dichiara: “Tracciando il solco delle grandi manifestazioni cinematografiche, anche quest’anno il Premio delle Nazioni sarà un appuntamento irrinunciabile. Sono particolarmente felice della collaborazione con Fare Ambiente Italia, e ringrazio il Prof. Vincenzo Pepe per il supporto e l’aiuto che ha dato a sostegno dei convegni Thinkingreen. Penso che il tema dell’ecologia non sia mai stato cosi importante come oggi”.

Il Premio Cinematografico delle Nazioni – sotto l’alto patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e il patrocinio del Comune di Taormina – è prodotto da Eventao di Michel Curatolo in collaborazione con Agnus Dei di Tiziana Rocca e con la direzione artistica di Tiziana Rocca e il contributo musicale dell’Orchestra Ritmo Sinfonica della Gos.