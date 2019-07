“Facciamo ricorso, contro la multa della vergognosa ordinanza”, lo specifica Daniele Ialacqua ex assessore della Giunta Accorinti

Lo specifica Daniele Ialacqua ex assessore della Giunta Accorinti, a Messina: “l’originale e condivisibile iniziativa di protesta del consigliere Alessandro Russo rispetto all’ordinanza vergogna contro gli ultimi ha scatenato l’ennesimo video fb di delux e la -minaccia- di applicare la multa di 200 euro al consigliere”.

“Alessandro sa difendersi ovviamente da solo e lo ha già fatto con un contro video, con il quale smentisce anche le solite bufale deluchiane. Mi permetto però di suggerire ad Alessandro, di NON autodenunciarsi e non pagare alcuna multa, di portare fino in fondo la sua obiezione civile e di arrivare anche al ricorso contro questa immonda ordinanza. Organizziamo magari un Comitato cittadino contro l’ordinanza sindacale, per sostenere tutti i ricorsi che da qui in avanti si vorranno presentare. Non si multa la povertà”.