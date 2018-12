Frattura alla spalla e lesioni allo zigomo ed al naso

PER SERENA PAPPALARDO, LA 23ENNE CHE IERI POMERIGGIO E' CADUTA IN UNA BOTOLA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE DI CONTRADA PAPARDO A MESSINA

Serena Pappalardo, la 23enne caduta ieri (in una botola coperta da una grata, della Facoltà di Scienze a Messina in contrada Papardo) ha riportato varie fratture, tra cui al naso, allo zigomo, alla spalla e diverse ferite. La sua guarigione è prevista in alcune settimane. Per fortuna, la tragedia è stata solo sfiorata.

L’incidente, si è verificato ieri sera, poco dopo le 18.15. La giovane, dopo avere assistito a una seduta di laurea di alcuni studenti del Dipartimento di Biologia, successivamente si è recata all’esterno dell’edificio, verosimilmente per far rientro a casa. Mentre procedeva su alcune grate (che coprono un grande fossato), sulle quali erano transitate già altre persone, una delle griglie metalliche non ha retto. L’area dell’incidente è stata sequestrata, dalla Procura della Repubblica di sede, sarà ora compito degli inquirenti stabilire la dinamica dell’accaduto.

Da parte sua, il rettore dell’Ateneo peloritano, professor Salvatore Cuzzocrea che nella serata di mercoledì si è sincerato delle condizioni di salute della Pappalardo è andato all’Ospedale Papardo per farle visita, unitamente al direttore generale Daniela Rupo. Ora la giovane, si trova ricoverata al Reparto di Chirurgia Maxillo facciale del Policlinico di viale Gazzi dove è stata portata proprio il 18 dicembre… dopo le prime cure in codice gialla prestatele nella Struttura di Sperone.