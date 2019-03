I danni causati dal maltempo, iniziato ieri sera a Messina

IN VIA CATANIA, SONO CADUTI I RAMI DI ALCUNI ALBERI

Da ieri sera a Messina, è tornato a imperversare il vento di tramontana, con raffiche che in alcuni punti hanno raggiunto velocità considerevoli. Nel corso della notte e alle prime ore dell’alba, sono stati diversi gli alberi schiantati al suolo o le piante che con le stesse fioriere sono state abbatute come è successo in via Garibaldi di fronte la Chiesa di San Giuliano.

In via Catania, sono intervenuti i vigili del Fuoco dove diversi arbusti (pericolanti ma costantemente monitorati) sono finiti sulla strada sottostante. Gli stessi pompieri, hanno segnalato anche episodi di pali della pubblica illimunazione che spinti dall’azione delle folate sono precipitati al suolo.